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В Украине запускают платформу "Обрій" для рынка труда: когда заработают первые сервисы

18:40 08.06.2026 Пн
4 мин
Что нового появится в "Дії"?
aimg Ирина Костенко
В Украине запускают платформу "Обрій" для рынка труда: когда заработают первые сервисы Цифровую экосистему рынка труда "Обрій" уже презентовали (фото: facebook.com/mineconomdev)
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В Украине запускают новую цифровую платформу "Обрій". Она поможет гражданам быстрее находить работу, а бизнесу - закрывать имеющиеся вакансии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в Facebook.

Главное:

  • Новая экосистема: в Украине запускают цифровую платформу "Обрій", которая будет сопровождать человека на протяжении всего карьерного пути - от профориентации в школе до трудоустройства и переобучения.
  • Масштабная цель: в фокусе проекта - 12,5 млн экономически неактивных украинцев (ветеранов, ВПЛ, людей 50+ и др.), до конца года к работе планируют привлечь не менее 100 тысяч человек.
  • Первые сервисы в "Дії": ожидается, что уже в июле 2026 года в приложении появится возможность получить государственный грант на обучение, а также функция дистанционного увольнения для работников с ВОТ.
  • Планы до 2027 года: следующими этапами станут запуск регистрации безработных, кабинетов для работодателей, программ менторства и интеграция с образовательным приложением "Мрія" для старшеклассников.

Чем именно "Обрий" сможет помочь украинцам

В понедельник, 8 июня, в Минэкономики рассказали, что презентовали "Обрій" - цифровую экосистему рынка труда, которая поможет преодолевать:

  • дефицит кадров;
  • структурную безработицу.

Отмечается, что "Обрій" будет сопровождать человека на протяжении всей трудоспособной жизни:

  • от профилирования интересов, навыков в школе и выбора профессии;
  • до трудоустройства, переобучения и повышения квалификации.
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"Обрій" - это цифровая инфраструктура новой модели, которая базируется на глубоком анализе данных", - поделился министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт во время презентации объяснил, что платформа "Обрій" сможет:

  • анализировать способности человека и полученные в школе квалификации;
  • предлагать ему варианты профессий, где бы эти навыки пригодились;
  • предоставлять советы по повышению квалификаций с помощью курсов;
  • присылать предложения работы согласно профилю.

Тем временем "в кабинет работодателя будут попадать те резюме, которые будут отвечать его пожеланиям".

В Украине запускают платформу &quot;Обрій&quot; для рынка труда: когда заработают первые сервисыПрезентация проекта "Обрій" (фото: facebook.com/mineconomdev)

Сколько людей планируют привлечь до конца года

По данным Минэкономики, в фокусе "Обрія" - 12,5 млн экономически неактивных украинцев.

Речь идет, в частности:

  • о ветеранах;
  • о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);
  • о людях с инвалидностью;
  • о молодежи;
  • о женщинах с детьми;
  • о людях в возрасте 50+.

Соболев отметил, что государство впервые "видит рынок труда целостно, а не в виде разрозненных фрагментов информации из разных реестров".

"До конца года с помощью "Обрія" мы рассчитываем привлечь к рынку труда не менее 100 тысяч украинцев", - рассказал он.

В Украине запускают платформу &quot;Обрій&quot; для рынка труда: когда заработают первые сервисыПлатформа "Обрій" сможет помочь немалому количеству людей (фото: facebook.com/mineconomdev)

Когда заработают первые сервисы в "Дії"

В Минэкономики сообщили, что первые сервисы появятся в "Дії" уже этим летом:

  • грант на профессиональное развитие - государственное финансирование для оплаты обучения либо присвоения или подтверждения квалификации;
  • дистанционное прекращение трудовых отношений - для работников, чьи работодатели находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Среди других услуг, которые планируются к запуску в ближайшее время:

  • регистрация безработного;
  • назначение выплаты пособия по безработице.

Циборт во время презентации уточнил, что сейчас стартует бета-тестирование первого модуля системы:

  • получения гранта на обучение от Государственной службы занятости (ГСЗ);
  • дистанционного увольнения с работы на предприятиях, расположенных на ВОТ.

Он отметил, что через "Дію" будут происходить как регистрация на обучение и получение государственного гранта, так и дальнейшая выдача сертификата.

Этот функционал, по его словам, должен стать доступным уже в июле 2026 года.

Остальные основные модули планируют развернуть до 2027 года (модуль неформального образования, программы менторства, вакансии и личные кабинеты работодателей и т.д.).

Кроме того, через интеграцию с образовательной платформой "Мрія", должен заработать сервис профориентации для старших школьников.

Напомним, ранее мы рассказывали, как работники 55+ спасают рынок труда и кого больше всего ищут работодатели.

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