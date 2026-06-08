В Украине запускают платформу "Обрій" для рынка труда: когда заработают первые сервисы
В Украине запускают новую цифровую платформу "Обрій". Она поможет гражданам быстрее находить работу, а бизнесу - закрывать имеющиеся вакансии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в Facebook.
Главное:
- Новая экосистема: в Украине запускают цифровую платформу "Обрій", которая будет сопровождать человека на протяжении всего карьерного пути - от профориентации в школе до трудоустройства и переобучения.
- Масштабная цель: в фокусе проекта - 12,5 млн экономически неактивных украинцев (ветеранов, ВПЛ, людей 50+ и др.), до конца года к работе планируют привлечь не менее 100 тысяч человек.
- Первые сервисы в "Дії": ожидается, что уже в июле 2026 года в приложении появится возможность получить государственный грант на обучение, а также функция дистанционного увольнения для работников с ВОТ.
- Планы до 2027 года: следующими этапами станут запуск регистрации безработных, кабинетов для работодателей, программ менторства и интеграция с образовательным приложением "Мрія" для старшеклассников.
Чем именно "Обрий" сможет помочь украинцам
В понедельник, 8 июня, в Минэкономики рассказали, что презентовали "Обрій" - цифровую экосистему рынка труда, которая поможет преодолевать:
- дефицит кадров;
- структурную безработицу.
Отмечается, что "Обрій" будет сопровождать человека на протяжении всей трудоспособной жизни:
- от профилирования интересов, навыков в школе и выбора профессии;
- до трудоустройства, переобучения и повышения квалификации.
"Обрій" - это цифровая инфраструктура новой модели, которая базируется на глубоком анализе данных", - поделился министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт во время презентации объяснил, что платформа "Обрій" сможет:
- анализировать способности человека и полученные в школе квалификации;
- предлагать ему варианты профессий, где бы эти навыки пригодились;
- предоставлять советы по повышению квалификаций с помощью курсов;
- присылать предложения работы согласно профилю.
Тем временем "в кабинет работодателя будут попадать те резюме, которые будут отвечать его пожеланиям".
Презентация проекта "Обрій" (фото: facebook.com/mineconomdev)
Сколько людей планируют привлечь до конца года
По данным Минэкономики, в фокусе "Обрія" - 12,5 млн экономически неактивных украинцев.
Речь идет, в частности:
- о ветеранах;
- о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);
- о людях с инвалидностью;
- о молодежи;
- о женщинах с детьми;
- о людях в возрасте 50+.
Соболев отметил, что государство впервые "видит рынок труда целостно, а не в виде разрозненных фрагментов информации из разных реестров".
"До конца года с помощью "Обрія" мы рассчитываем привлечь к рынку труда не менее 100 тысяч украинцев", - рассказал он.
Платформа "Обрій" сможет помочь немалому количеству людей (фото: facebook.com/mineconomdev)
Когда заработают первые сервисы в "Дії"
В Минэкономики сообщили, что первые сервисы появятся в "Дії" уже этим летом:
- грант на профессиональное развитие - государственное финансирование для оплаты обучения либо присвоения или подтверждения квалификации;
- дистанционное прекращение трудовых отношений - для работников, чьи работодатели находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ).
Среди других услуг, которые планируются к запуску в ближайшее время:
- регистрация безработного;
- назначение выплаты пособия по безработице.
Циборт во время презентации уточнил, что сейчас стартует бета-тестирование первого модуля системы:
- получения гранта на обучение от Государственной службы занятости (ГСЗ);
- дистанционного увольнения с работы на предприятиях, расположенных на ВОТ.
Он отметил, что через "Дію" будут происходить как регистрация на обучение и получение государственного гранта, так и дальнейшая выдача сертификата.
Этот функционал, по его словам, должен стать доступным уже в июле 2026 года.
Остальные основные модули планируют развернуть до 2027 года (модуль неформального образования, программы менторства, вакансии и личные кабинеты работодателей и т.д.).
Кроме того, через интеграцию с образовательной платформой "Мрія", должен заработать сервис профориентации для старших школьников.
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