ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умеров стал новым министром обороны Украины

Среда 06 сентября 2023 13:21
UA EN RU
Умеров стал новым министром обороны Украины Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Такое решение поддержали 338 народных депутатов.

Умеров стал новым министром обороны Украины

Что этому предшествовало

Слухи об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны ходили уже давно. В частности, они усугублялись после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции для украинских военных по завышенным ценам.

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны. Речь шла об увольнении Резникова и назначении на его должность Умерова. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Рустем Умеров

Умеров родился в Самарканде (Узбекистан) 19 апреля 1982 года в семье выходцев из Алушты (Крым).

В сентябре 2019 года его избрали народным депутатом от фракции "Голос". Во время работы в Раде Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи.

В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества.

Больше об Умерове - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рустем Умеров Министерство обороны РФ Верховная рада Фонд госимущества
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут