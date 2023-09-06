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Рада назначила Кириленко главой АМКУ

Среда 06 сентября 2023 14:01
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Рада назначила Кириленко главой АМКУ Фото: Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада назначила бывшего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Такое решение поддержали 250 депутатов.

Рада назначила Кириленко главой АМКУ

Что этому предшествовало

Вчера глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия рассказал, что глава АМКУ Ольга Пищанская подала в Раду заявление об увольнении. Он также сообщил, что вместо нее должны назначить на должность главу Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Вчера Рада отправил Пищанскую в отставку, а президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление на назначение Кириленко главой АМКУ, а комитет Рады поддержал это решение.

Что известно о Кириленко

Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "Правоведение".

С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генеральной прокуратуры.

В течение 2017-2019 годов Кириленко был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. В 2019 году он стал главой Донецкой ОВА.

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Антимонопольный комитет Украины Верховная рада
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