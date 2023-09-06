ВСУ уничтожили еще 610 оккупантов и почти 40 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 610 российских оккупантов, таким образом российская армия с начала полномасштабного вторжения уже потеряла около 266 290 военных. Также ВСУ уничтожили 36 артсистем, 8 танков и 12 ББМ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составили: личного состава - около 266290 (+610) человек ликвидировано;

танков - 4497 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 8682 (+12) ед.;

артиллерийских систем - 5685 (+36) ед.;

РСЗО - 748 (+1) ед.;

средства ПВО - 505 (+1);

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4519 (+7) ед.;

крылатые ракеты - 1447 ед.;

корабли/катера - 19 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8190 (+15) ед.;

специальная техника - 852 (+1) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений. Как пишет Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины 5 сентября имели успехи к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также, продвинулись в районе Работиного и северо-западнее Вербового. Из-за мощных артиллерийских обстрелов ВСУ оккупанты теряют моральный боевой дух.