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В Константиновке обстреляли рынок: много погибших и раненых

Донецк, Среда 06 сентября 2023 15:08
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В Константиновке обстреляли рынок: много погибших и раненых Фото: обстрел рынка в Константиновке Донецкой области произошел 6 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Есть погибшие и много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Донбасса.

По данным издания, предварительно, оккупанты атаковали рынок, где всегда много людей, ракетами С-300.

В сети уже публикуют видео с места "прилета".

Обновлено. Как пишет корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия, уже известно о 16 погибших.

Обстрелы Константиновки Донецкой области

В последние дни Константиновка Донецкой области находится под постоянными обстрелами, хотя и считается, что город находится в так называемом "относительном тылу".

Например, вчера, 5 сентября, Константиновку также обстреляли. Ранения получили три человека. Они в момент обстрела ехали в микроавтобусе. Двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

До этого, еще утром, 5 сентября, оккупанты также нанесли ракетный удар по Константиновке - 1 человек ранен, были повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

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