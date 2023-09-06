Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar
Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).
Как отмечается, представители RBSL отправились в Германию, чтобы помочь военнослужащим британской армии в подготовке разведывательных машин к отправке в Украину.
Специалисты оказали поддержку в диагностировании неисправностей, дали технические консультации и рекомендации по ремонту, советы по безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и приняли участие в ремонте.
Всего в течение 32 дней удалось подготовить 23 бронемашины.
Бронемашины Scimitar
Scimitar Mk 2 - модернизированная версия бронированной разведывательной машины Scimitar, находящейся на вооружении британской армии.
Первые модернизированные машины были получены армией Великобритании для развертывания в Афганистане в сентябре 2011 года.
Броня машины была усилена дополнительными модулями Plasan, а также решеткой для противодействия ручным гранатометам.
Кроме того, корпус и башня техники снабжены усиленной противоминно-взрывной защитой и средствами электронного противодействия для защиты от самодельных взрывных устройств.
А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.
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