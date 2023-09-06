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Когда Сенат США одобрит 24 млрд долларов для Украины: названы возможные сроки

Вашингтон, Среда 06 сентября 2023 18:55
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Когда Сенат США одобрит 24 млрд долларов для Украины: названы возможные сроки Фото: Митч Макконнелл, сенатор США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Иван Носальский

В американском Сенате рассчитывают, что верхняя палата парламента одобрит дополнительное финансирование для Украины в размере 24 млрд долларов уже до конца сентября.

Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Он отметил, что после эскалации российского диктатора Владимира Путина в войне президент США Джо Байден "не был столь решительным", как хотели бы многие конгрессмены.

По словам Макконнелла, сейчас для Сената не время расслабляться в вопросе помощи Украине.

Сенатор добавил, что у членов высшей палаты парламента будет возможность продемонстрировать свою поддержку, "когда они примут дополнительные ассигнования (для Украины - ред.) до конца месяца".

Дополнительное финансирование для Украины от США

Напомним, в начале августа президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов. Часть этих средств - 24 млрд долларов - он предложил выделить для Украины.

За несколько дней до этого в Пентагоне рассказывали, что всего в их распоряжении осталось 6 млрд долларов для военной помощи Украине.

В конце августа советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркивал, что в Белом доме не сомневаются, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование.

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