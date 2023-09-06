США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 сентября, объявили о поставке Украине снарядов с обедненным ураном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.
"Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Что входит в этот пакет помощи
- Оборудование для систем ПВО Украины;
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- 81-мм минометы и снаряды;
- 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков "Абрамс";
- Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
- Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- Тактические аэронавигационные системы;
- Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
- Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
В Пентагоне уточнили, что это 46 пакет помощи от США. Отмечается, что общая стоимость этого пакета помощи составляет 175 млн долларов.
Передача Украине снарядов с обедненным ураном
В марте 2023 года в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Британии и передавать Украине снаряды с обедненным ураном.
Но уже в июне стало известно, что Белый дом готов предоставить Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву.
Подробнее о снарядах с обедненным ураном читайте в материале РБК-Украина "Украина получит от США "урановые снаряды": что это и почему их боятся россияне".
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