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В Херсонской области сегодня сбит российский Су-25

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Херсон, Понедельник 07 ноября 2022 10:41
В Херсонской области сегодня сбит российский Су-25 Фото: в Херсонской области сегодня сбит российский Су-25 (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 7 ноября, украинские военные сбили российский Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"7 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 76 тысяч своих военных.

Как писало РБК-Украина, российский захватчик в перехваченной украинской разведкой разговоре пожаловался на постоянные обстрелы украинских защитников и сообщил об отступлении оккупационной армии из Херсонской области в Крым.

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