В Иране начинается внутренний раскол из-за передачи дронов россиянам

Как отмечает издание, один из известных консервативных священнослужителей и редактор иранской газеты Масих Мохаджери написал, что правительству его страны необходимо посоветовать России соблюдать международные нормы, запретить использовать в войне беспилотники, которые были произведены в Иране, и поддерживать более тесные отношения с Украиной.

"Почему вы не заявили России после начала войны в Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне в Украине? Более того, почему вы открыто не осудили Россию за развязывание войны и почему не приложили удвоенные усилия для посредничества между двумя сторонами, чтобы положить конец этой злой войне?", - обратился Мохаджери к главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Также священнослужитель подчеркнул, что у иранских властей еще есть время изменить свою позицию по войне в Украине, которая противоречит основным принципам внешней политики Ирана.

"Самое меньшее, что Иран мог бы сделать по войне в Украине, это сначала провести переговоры с обеими сторонами, сформировав посреднический комитет, чтобы убедить их согласиться на прекращение огня и прекращение войны. В первые дни начала войны Тегеран мог бы объявить Москве, что она не имеет права использовать беспилотники, предоставленные Ираном, в войне в Украине", - добавил он.

При этом бывший посол Ирана в Москве Нематолла Изади, объясняя недавнее заявление главы иранского МИД заявил, что дипломаты могли не знать об организации военным руководством страны поставок беспилотников в Россию после полномасштабного вторжения РФ.