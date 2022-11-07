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ВСУ освободили уже 37% оккупированной с 2014 года территории Украины, - аналитики

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 10:59
ВСУ освободили уже 37% оккупированной с 2014 года территории Украины, - аналитики Фото: ВСУ освободили уже 75 тысяч квадратных километров территории (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные освободили уже около 37% территории нашей страны, которую с 2014 года оккупировала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OSInt-аналитиков проекта Defmon.

"ВСУ освободили уже 37% территории Украины, находившейся под российской оккупацией (считая оккупированными в 2014 году Крымом и ОРДЛО), или 50% от того, что РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, под оккупацией России находятся более 124 тысяч квадратных километров территории Украины. ВСУ по состоянию на 6 ноября удалось освободить 75 тысяч квадратных километров.

ВСУ освободили уже 37% оккупированной с 2014 года территории Украины, - аналитики

Фото: ВСУ уволили уже 75 тысяч квадратных километров территории (twitter.com/DefMon)

Напомним, по словам Сергея Гайдая, украинские защитники с 31 октября освободили 9 населенных пунктов в Луганской области.

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