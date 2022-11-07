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Оккупанты ударили по Никопольскому району: повреждены дома и предприятие

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Днепр, Понедельник 07 ноября 2022 20:29
Оккупанты ударили по Никопольскому району: повреждены дома и предприятие Фото: оккупанты ударили по Никопольскому району (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня днем, 7 ноября, из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской облрады Николая Лукашука.

В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение, еще одно существенно повреждено. Кроме того, пострадали два частных жилых дома. К счастью, никто не пострадал.

Также в Днепропетровской области пиротехники за день обезвредили около двух десятков взрывоопасных предметов.

Напомним, что российские оккупанты ночью 5 ноября нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Ночью 4 ноября украинские силы ПВО в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе.

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Днепропетровская область
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