Оккупанты ударили по Никопольскому району: повреждены дома и предприятие
Российские военные сегодня днем, 7 ноября, из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской облрады Николая Лукашука.
В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение, еще одно существенно повреждено. Кроме того, пострадали два частных жилых дома. К счастью, никто не пострадал.
Также в Днепропетровской области пиротехники за день обезвредили около двух десятков взрывоопасных предметов.
Напомним, что российские оккупанты ночью 5 ноября нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.
Ночью 4 ноября украинские силы ПВО в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе.
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