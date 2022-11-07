Сунак в скором времени прибудет в Украину, - Пристайко

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может в скором времени приехать с визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Британии Вадима Пристайко в эфире SkyNews .

Пристайко отметил, что Сунак обязательно приедет в Украину, однако он не сообщил, когда точно состоится его визит.

"Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра. Но он совсем скоро приедет в Украину", - сказал дипломат.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что еще летом, когда Сунак боролся за премьерское кресло с Лиз Трасс, он обещал, что его первый заграничный визит будет в Украину.

К тому же Сунак подтвердил постоянную поддержку Украины со стороны Лондона и согласился с необходимостью продолжать давление на варварский режим Путина путем продления экономических санкций.

Он также отмечал, что война России против Украины привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей снабжения во всем мире.

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