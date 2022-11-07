Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет, - Воздушные силы
Россия договорилась с Ираном о поставках ударных беспилотников и баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в медиа-центре "Укринформ".
"О баллистических ракетах тоже появилась информация, что Россия все же достигла договоренностей. Мы видим, что есть регулярное воздушное сообщение Москвы с Тегераном", - сказал Игнат.
Он заявил, что нет информации о количестве ракет, но уже ясно, что это оружие с дальностью 300 и 700 километров. Еще одна проблема - скорость их движения, значительно превышающая скорость крылатых ракет и беспилотников.
"Это новая угроза, так же как и Shahed. На эти баллистические ракеты надо как-то реагировать, их надо уничтожать. Их надо уничтожать там, пожалуй, откуда их запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме уничтожения их физически еще на стадии запуска", - добавил Игнат.
Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал, что его страна снабжала дронами Россию, но якобы лишь до начала полномасштабной войны и в ограниченном количестве.
Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал такие заявления Тегерана лживыми.