Передача файлов на iPhone без барьеров: какие Android-смартфоны получат AirDrop

Google официально открыла поддержку AirDrop для широкого перечня Android-устройств, что наконец позволяет свободно пересылать фото и видео между iPhone и смартфонами других брендов. Ранее эта функция была эксклюзивом линейки Pixel 10, однако теперь компания добавила в список серию Pixel 9, Pixel 8a и готовит масштабное обновление для смартфонов Samsung, Xiaomi и OnePlus.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Какие модели получат AirDrop в 2026 году

После успешного запуска на новых Pixel, технология начинает распространяться на устройства других производителей. До конца года поддержку AirDrop получат такие модели:

Китайские бренды : серия Oppo Find X8, флагман OnePlus 15, а также Honor Magic V6 и Magic8 Pro.

: серия Oppo Find X8, флагман OnePlus 15, а также Honor Magic V6 и Magic8 Pro. Xiaomi: Google подтвердила расширение поддержки для этого бренда, однако точный список моделей обнародуют позже.

Стоит отметить, что некоторые флагманы уже имеют эту функцию - это серия Samsung Galaxy S26, Oppo Find X9 и Find N6, а также Vivo X300 Ultra.

Альтернатива с QR-кодами

Для смартфонов, которые пока не попали в список поддержки AirDrop, Google предложила другое решение в меню Quick Share - обмен через QR-код.

Механизм работы: пользователь генерирует код для выбранного файла, после чего данные временно загружаются в облако Google.

Как получить файл: владелец iPhone сканирует код и загружает файл на свое устройство.

Хотя этот способ удобнее пересылки по почте, он не является прямым обменом между устройствами, поскольку привлекает облачные сервисы. Пользователи считают, что это может быть важным аспектом для конфиденциальности данных.

Почему это важно

Внедрение AirDrop на Android фактически стирает одно из самых больших технических препятствий между двумя операционными системами. Это позволяет пользователям выбирать смартфоны, ориентируясь на их характеристики, а не на ограничения экосистемы.

Хотя развертывание происходит поэтапно, к концу 2026 года большинство популярных Android-флагманов сможет обмениваться файлами с iPhone так же быстро, как и с устройствами своей марки.