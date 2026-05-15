Google урезает бесплатную память: новые аккаунты получают только 5 ГБ

14:17 15.05.2026 Пт
2 мин
Техногигант официально подтвердил тестирование новой пользовательской политики
Ольга Завада
Более десяти лет бесплатные 15 ГБ памяти были неизменным стандартом для каждого владельца Google-аккаунта. Однако, эта эра подходит к концу. В последние недели новые пользователи начали замечать, что вместо обещанного объема им предлагают только 5 ГБ для Gmail, Drive и Photos.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Суть новой политики Google заключается во введении двухуровневой системы бесплатного хранилища. По умолчанию новые аккаунты получают только 5 ГБ.

Чтобы "разблокировать" оставшиеся 10 ГБ и вернуться к стандартным 15 ГБ, пользователь должен привязать к учетной записи номер мобильного телефона. Это нововведение позволяет компании повысить уровень верификации профилей.

Пользователи показывают новые опции от Google (скриншот: degoogle в Reddit)

"Мы тестируем новую политику хранения для новых аккаунтов, созданных в выбранных регионах. Это поможет нам продолжать предоставлять высококачественные услуги хранения, одновременно поощряя пользователей улучшать безопасность своих учетных записей и возможности восстановления данных", - пояснили в Google.

Борьба с мультиаккаунтами

Хотя официальная причина - забота о безопасности, эксперты видят в таком шаге попытку обуздать массовое создание бесплатных аккаунтов. Многие пользователи регистрируют несколько почтовых ящиков только для того, чтобы получить дополнительные гигабайты бесплатного места в облаке.

Привязка к номеру телефона позволяет Google реализовать правило "один пакет памяти на одного человека", поскольку верификация через SMS значительно усложняет работу ботов.

Интересно, что корпорация готовила почву для этих изменений заранее. Еще в начале 2026 года формулировка на официальных страницах поддержки была тихо изменена с "каждый аккаунт имеет 15 ГБ" на "до 15 ГБ бесплатного хранилища", что уже намекало на возможные ограничения.

Региональные особенности

Сейчас тестирование ограничения в 5 ГБ зафиксировано преимущественно в странах Африки. Компания пока не раскрывает полный список регионов, где действует эксперимент. Для действующих пользователей, которые зарегистрировали свои аккаунты ранее, условия остаются неизменными - их 15 ГБ никуда не исчезнут.

