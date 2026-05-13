Samsung тестирует One UI 9: новый интерфейс и режим работы как на ПК

Несмотря на недавний релиз One UI 8.5, компания Samsung уже перешла к тестированию следующего крупного обновления ОС. Отмечается, что One UI 9 содержит существенные изменения в панели быстрых настроек, а также получила расширение функций Samsung DeX и новые инструменты для работы с текстом и заметками.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority .

Кастомизация и интерфейс

Одним из ключевых изменений One UI 9 стала обновленная панель быстрых настроек. Теперь пользователи имеют больше свободы в изменении размеров ползунков яркости, громкости и медиаплеера. Кроме того, кнопку звуковых режимов теперь можно отделить от регулятора громкости для более быстрого доступа.

Изменения также коснулись режима Samsung DeX. Какие преимущества:

Перемещать окна приложений между рабочими столами стало проще благодаря обновленному верхнему меню окна;

В меню недавних приложений появились превью рабочих столов, что позволяет переключаться между ними одним тапом.

Новые инструменты и производительность

Приложение Samsung Notes получило функцию Tape (Лента), которая позволяет закрывать части заметок и открывать их при необходимости. Также добавлены новые стили пера для рисования и письма.

Игроки оценят обновление Game Booster: теперь изменить разрешение экрана или формат скриншотов можно непосредственно с игровой панели, не останавливая игровой процесс.

Конфиденциальность и доступность

Samsung усилила контроль за использованием геолокации. Когда любое приложение получает доступ к местоположению пользователя, в верхней части экрана появляется синий индикатор. Нажав на него на панели быстрых настроек, можно мгновенно увидеть, какое именно приложение активировало датчик.

Функции доступности также получили существенное обновление:

Text spotlight: позволяет выделять и увеличивать любой текст на экране в отдельном окне с возможностью настройки шрифтов и цветов.

Select to speak: быстрое озвучивание выбранного текста или описания изображений без активации полного режима TalkBack.

Единый TalkBack: Samsung и Google унифицировали свои решения для чтения с экрана. Теперь обновления TalkBack можно устанавливать как обычное приложение через Play Store.

Для пользователей физических клавиатур добавлены новые шорткаты для быстрого доступа к настройкам доступности. Также улучшено управление курсором мыши с помощью клавиш(Mouse keys).