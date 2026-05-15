Xiaomi показала новый 17 Max: флагман с рекордной батареей и камерой на 200 Мп

12:16 15.05.2026 Пт
2 мин
Гаджет выделяется среди линейки гигантским дисплеем и рекордной емкостью аккумулятора
aimg Ольга Завада
Xiaomi готовит мощный фотофлагман (скриншот: Xiaomi)
Xiaomi поделилась подробностями о своей новой топовой модели - Xiaomi 17 Max. Смартфон обещает стать настоящим мастодонтом на рынке Android-флагманов - разработчики предлагают пользователям сочетание передовых технологий дисплея, флагманской производительности от Qualcomm и уникальных возможностей съемки, разработанных в сотрудничестве с Leica.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi в Weibo.

Дисплей и визуальные технологии

Xiaomi 17 Max получил один из самых больших экранов в современном флагманском сегменте - 6.9-дюймовую панель, аналогично версии Pro Max.

Параметры:

Технология: OLED-панель производства TCL CSOT.

Качество изображения: разрешение составляет 1200×2608 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

Яркость и защита: пиковая яркость достигает 3500 нит. Поддерживаются технологии HDR10+ и Dolby Vision, а для защиты глаз используется высокочастотная подсветка на уровне 2160 Гц.

Производительность и "железо"

"Сердцем" устройства стал новейший флагманский чипсет Qualcomm - Snapdragon 8 Elite Gen 5.ra Платформа гарантирует максимальную скорость работы в приложениях и играх, а также поддержку передовых ИИ-функций.

Одним из главных преимуществ Xiaomi 17 Max стала его автономность. Устройство оснастили аккумулятором емкостью 8000 мА-ч - это самая большая батарея во всей линейке 17-й серии. Разработчики заявили, что такая ресурсность обеспечит стабильную работу в течение нескольких дней даже при интенсивной нагрузке.

Профессиональные камеры от Leica

В отличие от других моделей серии, которые преимущественно используют 50-мегапиксельные сенсоры, версия Max делает шаг вперед в вопросе детализации.

Что получат пользователи:

Основной модуль: сенсор с разрешением 200 Мп, позволяющий делать исключительно четкие снимки и осуществлять цифровой кроп без потери качества.

Телеобъектив: перископическая линза с трехкратным оптическим зумом.

Оптика: как и раньше, камеры настроены специалистами Leica, что гарантирует фирменную передачу цветов и высокое качество оптики.

Хотя официальная презентация сначала состоится в Китае, последние утечки указывают на то, что Xiaomi планирует представить модель 17 Max и на глобальном рынке.

