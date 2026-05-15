Передача файлів на iPhone без бар’єрів: які Android-смартфони отримають AirDrop

18:03 15.05.2026 Пт
2 хв
Обмін файлами стане ще легшим
aimg Ольга Завада
iPhone і Android розширили можливості обміну файлами (фото: Magnific)
Google офіційно відкрила підтримку AirDrop для широкого переліку Android-пристроїв, що нарешті дозволяє вільно пересилати фото та відео між iPhone та смартфонами інших брендів. Раніше ця функція була ексклюзивом лінійки Pixel 10, проте тепер компанія додала до списку серію Pixel 9, Pixel 8a та готує масштабне оновлення для смартфонів Samsung, Xiaomi та OnePlus.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Які моделі отримать AirDrop у 2026 році

Після успішного запуску на нових Pixel, технологія починає розповсюджуватися на пристрої інших виробників. До кінця року підтримку AirDrop отримають такі моделі:

  • Samsung: серії Galaxy S25 та S24, складні смартфони Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6, а також Galaxy Z Trifold.
  • Китайські бренди: серія Oppo Find X8, флагман OnePlus 15, а також Honor Magic V6 та Magic8 Pro.
  • Xiaomi: Google підтвердила розширення підтримки для цього бренду, проте точний список моделей оприлюднять пізніше.

Варто зазначити, що деякі флагмани вже мають цю функцію - це серія Samsung Galaxy S26, Oppo Find X9 та Find N6, а також Vivo X300 Ultra.

Альтернатива з QR-кодами

Для смартфонів, які поки не потрапили до списку підтримки AirDrop, Google запропонувала інше рішення у меню Quick Share - обмін через QR-код.

Механізм роботи: користувач генерує код для обраного файлу, після чого дані тимчасово завантажуються у хмару Google.

Як отримати файл: власник iPhone сканує код і завантажує файл на свій пристрій.

Хоча цей спосіб зручніший за пересилання поштою, він не є прямим обміном між пристроями, оскільки залучає хмарні сервіси. Користувачі вважають, що це може бути важливим аспектом для конфіденційності даних.

Чому це важливо

Впровадження AirDrop на Android фактично стирає одну з найбільших технічних перешкод між двома операційними системами. Це дозволяє користувачам обирати смартфони, орієнтуючись на їхні характеристики, а не на обмеження екосистеми.

Хоча розгортання відбувається поетапно, до кінця 2026 року більшість популярних Android-флагманів зможе обмінюватися файлами з iPhone так само швидко, як і з пристроями своєї марки.

