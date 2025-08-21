РФ снова заговорила о "гарантиях безопасности" для Украины: хотят возвращения к Стамбулу-2022

Москва отвергает идею гарантий безопасности Украины без участия России и настаивает на нейтральном статусе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

По словам Лаврова, Москва отвергает идею европейских партнеров исключить Россию из механизма будущих гарантий безопасности Украины.

В то же время Кремль по-прежнему настаивает: гарантии могут предоставляться только при условии сохранения для Киева нейтрального и внеблокового статуса.

"Принцип коллективного предоставления Украине гарантий безопасности по-прежнему актуален", - заявил Лавров.

По замыслу Москвы, речь идет о модели озвученной в Стамбуле в 2022-м, она напоминает пятую статью Североатлантического договора, однако без перспективы членства Украины в альянсе.

Также российский министр в своем стиле пытается поставить под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

"И, конечно, при понимании, что когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны", - сказал Лавров.

Отдельно он отметил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к встрече с Зеленским, однако лишь при условии, что все темы для обсуждения на высшем уровне будут детально проработаны заранее.