Пентагон раскрыл расходы США на войну с Ираном

19:55 29.04.2026 Ср
Больше всего денег было потрачено на боеприпасы
Пентагон раскрыл расходы США на войну с Ираном Фото: удар по Тегерану (Getty Images)

Текущие расходы США на войну с Ираном оцениваются в 25 млрд долларов. Большинство средств пошли на закупку боеприпасов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил и.о. главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в Палате представителей.

Читайте также: Трамп дал приказ подготовить долгую блокировку Ормузского пролива

"На сегодняшний день мы потратили на операцию "Эпическая ярость" примерно 25 млрд долларов", - наголовил он.

По его словам, большинство средств из этой суммы было потрачено на боеприпасы. Херст отметил, что определенная часть денег касается эксплуатации, обслуживания и замены оборудования.

Он также сообщил, что подготовит дополнительный запрос на финансирование войны с Ираном, который поступит в Конгресс, как только будет готова полная оценка стоимости конфликта.

Война США и Ирана

Напомним, Вашингтон и Тегеран провели при посредничестве Пакистана первый раунд переговоров, но сторонам не удалось достичь договоренности о прекращении войны.

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, Иран пока не готов отказаться от своей ядерной программы.

Второй раунд переговоров был запланирован в Исламабаде, однако 25 апреля президент США Дональд Трамп отменил поездку своих спецпредставителей в Пакистан. Он объяснил это тем, что им "нет смысла лететь 18 часов", поскольку Вашингтон "имеет все карты" в переговорах с Ираном.

Несмотря на отсутствие официальной встречи, СМИ сообщают, что США и Иран продолжают неформальные контакты. Отмечается, что страны могут быть ближе к потенциальной сделки, чем кажется, хотя риск срыва процесса и возобновления конфликта сохраняется.

Ранее Axios сообщило, что Иран представил США новое предложение о прекращении войны. Оно предусматривает открытие Ормузского пролива (включая отмену блокады США), при этом ядерные переговоры Тегеран предлагает провести позже.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
