Пентагон розкрив витрати США на війну з Іраном

Поточні витрати США на війну з Іраном оцінюються у 25 млрд доларів. Більшість коштів пішли на закупівлю боєприпасів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив в.о. глави фінансового відділу Пентагону Джулс Херст на слуханнях у Палаті представників.

"На сьогоднішній день ми витратили на операцію "Епічна лють" приблизно 25 млрд доларів", - наголовив він.

За його словами, більшість коштів з цієї суми було витрачено на боєприпаси. Херст зазначив, що певна частина грошей стосується експлуатації, обслуговування та заміни обладнання.

Він також повідомив, що підготує додатковий запит на фінансування війни з Іраном, який надійде до Конгресу, як тільки буде готова повна оцінка вартості конфлікту.

Війна США та Ірану

Нагадаємо, Вашингтон і Тегеран провели за посередництва Пакистану перший раунд переговорів, але сторонам не вдалося досягти домовленості щодо припинення війни.

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Іран наразі не готовий відмовитися від своєї ядерної програми.

Другий раунд переговорів був запланований в Ісламабаді, однак 25 квітня президент США Дональд Трамп скасував поїздку своїх спецпредставників до Пакистану. Він пояснив це тим, що їм "немає сенсу летіти 18 годин", оскільки Вашингтон "має усі карти" у переговорах з Іраном.