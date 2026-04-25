Трамп отменил поездку своих представителей на переговоры с Ираном

20:45 25.04.2026 Сб
2 мин
Трамп заявил, что США имеют "все козыри", и назвал причину отмены встречи
aimg Сергей Козачук
Трамп отменил поездку своих представителей на переговоры с Ираном Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В США отменили запланированную поездку спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан для переговоров с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и заявление президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Трамп приказал расстреливать суда, минирующие Ормузский пролив

Причины отмены визита

Как написало издание, американские делегаты должны были встретиться в Исламабаде с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы выйти из дипломатического тупика.

Однако иранская сторона потребовала снять военно-морскую блокаду как предпосылку для переговоров, а сам Арагчи покинул Пакистан, не дав согласия на встречу с посланцами Трампа.

Президент США объяснил свое решение тем, что обсуждать вопросы можно и в телефонном режиме.

"Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят", - заявил Трамп.

Внутренние распри в Иране

Трамп также обратил внимание на дезорганизацию внутри иранского руководства.

По его словам, в Тегеране продолжается внутренняя борьба, что мешает продуктивному диалогу.

"Внутри их "руководства" царят огромные внутренние распри и путаница. Никто не знает, кто главный, включая их самих. У нас есть все козыри, а у них - никаких", - написал он в своей соцсети.

Обострение в отношениях США и Ирана

Напомним, в последнее время напряженность между странами стремительно растет.

Ранее РБК-Украина писало, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) усилили минирование Ормузского пролива, за чем внимательно следят американские военные.

В ответ на эти действия Дональд Трамп приказал ВМС расстреливать суда, занимающиеся минированием пролива, в рамках стратегии по сокращению экспорта иранской нефти.

Также президент США не исключает возможности нанесения ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к морской блокаде.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ближний восток Ормузский пролив
Новости
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским