Трамп отменил поездку своих представителей на переговоры с Ираном

В США отменили запланированную поездку спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан для переговоров с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и заявление президента США Дональда Трампа.

Причины отмены визита

Как написало издание, американские делегаты должны были встретиться в Исламабаде с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы выйти из дипломатического тупика.

Однако иранская сторона потребовала снять военно-морскую блокаду как предпосылку для переговоров, а сам Арагчи покинул Пакистан, не дав согласия на встречу с посланцами Трампа.

Президент США объяснил свое решение тем, что обсуждать вопросы можно и в телефонном режиме.

"Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят", - заявил Трамп.

Внутренние распри в Иране

Трамп также обратил внимание на дезорганизацию внутри иранского руководства.

По его словам, в Тегеране продолжается внутренняя борьба, что мешает продуктивному диалогу.

"Внутри их "руководства" царят огромные внутренние распри и путаница. Никто не знает, кто главный, включая их самих. У нас есть все козыри, а у них - никаких", - написал он в своей соцсети.