Пакистан назвал условие для возобновления прямых переговоров между США и Ираном, - Reuters

14:47 27.04.2026 Пн
2 мин
СМИ объяснили, почему США и Иран пока не сядут за стол переговоров
aimg Ирина Глухова
Пакистан назвал условие для возобновления прямых переговоров между США и Ираном, - Reuters Фото: глава МИД Ирана Аббас Арагчи после встречи с оманскими чиновниками уехал в РФ (x.com/BarakRavid)

Прямые переговоры между представителями США и Ираном пока не планируются. Обсуждения будут продолжаться дистанционно, пока стороны не достигнут определенного консенсуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Пакистанские чиновники сообщили информационному агентству Reuters, что не планируется созывать второй раунд личных мирных переговоров между иранскими и американскими представителями.

Они отметили, что работа над заключением долгосрочного мирного соглашения продолжается, но прямые переговоры не состоятся, пока обе стороны не совпадут достаточно, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании.

"Проект будет обсуждаться дистанционно, пока не будет достигнут определенный консенсус", - рассказал пакистанский источник, знакомый с переговорами.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, со ссылкой на слова трех высокопоставленных чиновников США, сегодня президент Дональд Трамп проведет совещание с командой по национальной безопасности и внешней политике по ситуации вокруг Ирана.

Ожидается, что во время встречи обсудят нынешний тупик в переговорах с Ираном, а также возможные дальнейшие шаги в войне.

Срыв переговоров в Пакистане

Попытка возобновить переговоры по завершению войны в Персидском заливе фактически сорвалась еще до старта.

25 апреля президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для проведения мирных переговоров с Ираном.

Дональд Трамп объяснил это внутренней несогласованностью в иранском руководстве.

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Пакистан без результатов после встреч с местным руководством, так и не дождавшись американской стороны.

Иран отказался от новых прямых переговоров с США, подчеркнув, что не будет принимать жестких требований Вашингтона.

Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО