Пакистан назвал условие для возобновления прямых переговоров между США и Ираном, - Reuters
Прямые переговоры между представителями США и Ираном пока не планируются. Обсуждения будут продолжаться дистанционно, пока стороны не достигнут определенного консенсуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Пакистанские чиновники сообщили информационному агентству Reuters, что не планируется созывать второй раунд личных мирных переговоров между иранскими и американскими представителями.
Они отметили, что работа над заключением долгосрочного мирного соглашения продолжается, но прямые переговоры не состоятся, пока обе стороны не совпадут достаточно, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании.
"Проект будет обсуждаться дистанционно, пока не будет достигнут определенный консенсус", - рассказал пакистанский источник, знакомый с переговорами.
Как сообщил журналист Axios Барак Равид, со ссылкой на слова трех высокопоставленных чиновников США, сегодня президент Дональд Трамп проведет совещание с командой по национальной безопасности и внешней политике по ситуации вокруг Ирана.
Ожидается, что во время встречи обсудят нынешний тупик в переговорах с Ираном, а также возможные дальнейшие шаги в войне.
Срыв переговоров в Пакистане
Попытка возобновить переговоры по завершению войны в Персидском заливе фактически сорвалась еще до старта.
25 апреля президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для проведения мирных переговоров с Ираном.
Дональд Трамп объяснил это внутренней несогласованностью в иранском руководстве.
Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Пакистан без результатов после встреч с местным руководством, так и не дождавшись американской стороны.
Иран отказался от новых прямых переговоров с США, подчеркнув, что не будет принимать жестких требований Вашингтона.