Пакистан назвал условие для возобновления прямых переговоров между США и Ираном, - Reuters

Прямые переговоры между представителями США и Ираном пока не планируются. Обсуждения будут продолжаться дистанционно, пока стороны не достигнут определенного консенсуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Пакистанские чиновники сообщили информационному агентству Reuters, что не планируется созывать второй раунд личных мирных переговоров между иранскими и американскими представителями.

Они отметили, что работа над заключением долгосрочного мирного соглашения продолжается, но прямые переговоры не состоятся, пока обе стороны не совпадут достаточно, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании.

"Проект будет обсуждаться дистанционно, пока не будет достигнут определенный консенсус", - рассказал пакистанский источник, знакомый с переговорами.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, со ссылкой на слова трех высокопоставленных чиновников США, сегодня президент Дональд Трамп проведет совещание с командой по национальной безопасности и внешней политике по ситуации вокруг Ирана.

Ожидается, что во время встречи обсудят нынешний тупик в переговорах с Ираном, а также возможные дальнейшие шаги в войне.