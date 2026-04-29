Трамп дал приказ подготовить долгую блокировку Ормузского пролива, - WSJ

Президент США Дональд Трамп приказал ВМС США готовиться к длительной блокаде Ормузского пролива. Вашингтон стремится максимально усилить экономическое давление на Тегеран, поскольку война продолжается уже третий месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Wall Street Journal .

Сообщается, что соответствующее решение лидер США принял во время встреч с высокопоставленными чиновниками. План предусматривает полную остановку любых судов, следующих в иранские порты или выходящих из них.

Трамп решил, что этот вариант является менее рискованным, чем возобновление масштабных бомбардировок. В то же время это позволит избежать полного выхода США из конфликта, отмечает издание.

Эта стратегия означает переход войны в затяжную фазу. Хотя прямые боевые действия могут прекратиться, но стабильность судоходства в регионе остается под большим вопросом.

Планы США таковы: заблокировать всю иранскую нефть и лишить Тегеран доходов от ее продажи. В свою очередь Иран тоже держит пролив закрытым для большинства других грузов. В результате мировой энергетический рынок находится в состоянии неопределенности, подчеркивается в материале.

"Состояние коллапса": Иран просит снять осаду

Накануне президент США заявил, что Иран уже обратился к США с просьбой прекратить морскую блокаду. Трамп написал в соцсети Truth Social, что Тегеран хочет открыть водный путь "как можно скорее, поскольку они пытаются выяснить свою ситуацию с лидерством". Также президент США добавил, что, по словам самих иранцев, страна находится в "состоянии коллапса".

Иранская сторона предлагает открыть пролив в обмен на доступ к своим портам. По словам госсекретаря Марко Рубио, соглашение неплохое, но Иран хочет в обмен отложить вопрос ядерной программы "на потом", что не устраивает Штаты.

Нефть по 111 долларов и раскол в ОПЕК

Рынок нефти отреагировал мгновенно и цена марки Brent растет уже седьмой день подряд. Сейчас она закрепилась выше отметки 111 долларов за баррель. Трейдеры опасаются, что блокада может стать бессрочной.

На фоне конфликта произошло еще одно геополитическое "землетрясение" - Объединенные Арабские Эмираты объявили о своем выходе из ОПЕК. Это мощный удар по нефтяному картелю и лидерству Саудовской Аравии. ОАЭ давно выражали недовольство квотами на добычу сырья.