США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс

05:20 12.04.2026 Вс
Что стало главной причиной, почему стороны не смогли договориться?
aimg Эдуард Ткач
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по итогам переговоров с Ираном в Пакистане стороны так и не достигли соглашения. В частности, Тегеран пока не готов отказаться от ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время пресс-конференции в Исламабаде Вэнс сказал, что США занимаются переговорным процессом уже 22 часов и провели ряд содержательных дискуссий. В этом как раз хорошая новость. Но есть и плохая.

"Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения. И я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем для США. Так что мы возвращаемся в Соединенные Штаты, так и не достигнув соглашения", - отметил чиновник.

Он добавил, что США пока не видят готовности Ирана отказаться от возможности разработки ядерного оружия, и это является камнем преткновения в переговорах.

"Вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим", - сказал Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что иранские чиновники отказались принять условия сделки, которые, по его словам, были "достаточно гибкими".

"Мы уходим отсюда с очень простым предложением, способом достижения взаимопонимания, которое является нашим окончательным и наилучшим вариантом. Посмотрим, примут ли его иранцы", - сообщил он.

Также Вэнс рассказал, что президент США Дональд Трамп говорил американской делегации прибыть на переговоры с добрыми намерениями и приложить все усилия для заключения сделки. По его словам, они так и делали, но никакого прогресса добиться так и не удалось.

Кроме того, вице-президент добавил, что он постоянно общался с Трампом во время трехсторонних переговоров с Ираном в Пакистане, а также держал связь с другими чиновниками администрации.

"Очевидно, мы постоянно общались с президентом. Я не знаю, сколько раз мы с ним разговаривали, раз шесть, двенадцать за последние 21 час", - рассказал он журналистам.

Добавим, что перед конференцией Вэнса представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи озвучил, какие темы обсуждались на ирано-американских переговорах.

По его словам, среди основных тем были: Ормузский пролив, ядерная программа, военные репарации, отмена санкций и полное прекращение войны против Ирана и в регионе.

Переговоры США и Ирана

Напомним, за сутки до переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел поражение в войне, а ключевым вопросом переговоров станет отсутствие ядерного оружия у Тегерана. По словам лидера США, таков исход будет считаться успешной сделкой.

Уже после того, как половина переговоров состоялась, Трамп заявил, что ему все равно, будет ли вообще сделка с Ираном. Он утверждает, что при любом исходе одержали и одерживают победу.

Также мы писали, что под данным СМИ, переговоры между США и Ираном зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом. В частности, Тегеран хочет сохранить контроль и выступает против идет "совместного" управления.

Накануне Трамп говорил, что пролив будет открыт вне зависимости от того, будет сделка с Ираном или нет. Чуть позже в субботу он анонсировал процесс разблокирования Ормузского пролива.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
