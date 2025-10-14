Чтобы не потерять пенсию: в ПФУ объяснили, как пройти видеоидентификацию онлайн

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за пределами Украины или находятся на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года для продолжения получения выплат.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как пройти идентификацию

Физическую идентификацию можно пройти онлайн - через видеоконференцсвязь со специалистом Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ;

выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";

заполнить онлайн-форму, указав личные данные, контактную информацию и способ связи (Google Meet, Zoom, Telegram, Viber и т.д.);

при необходимости приложить копии документов - паспорта, пенсионного удостоверения, справки о ИНН или трудовой книжки;

подать заявление и ожидать сообщения о дате и времени видеосеанса.

Для получателей, которые живут за границей, в форме предусмотрена специальная отметка о временном проживании за пределами Украины.

Лица, находящиеся на временно оккупированных территориях, также могут воспользоваться сервисом, но без указания этой отметки.

После обработки заявления заявителю поступит e-mail с приглашением на видеоконференцию.