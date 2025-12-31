Не успели пройти идентификацию до 31 декабря? В ПФУ объяснили, что будет с пенсиями
Украинцы, которые не успели пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, не потеряют право на пенсию или страховые выплаты. Даже если выплаты временно приостановят, их можно будет восстановить в 2026 году после прохождения процедуры.
РБК-Украина сообщает, что об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития Александр Малецкий.
По его словам, процедура идентификации пенсионеров стартовала в 2025 году в соответствии с постановлением Кабинета министров. По состоянию на 30 декабря ее уже прошли почти 400 тысяч человек, однако многие люди начали обращаться только в конце года.
Малецкий пояснил, что те, кто уже прошел идентификацию или записался на нее, с 1 января 2026 года продолжат получать выплаты без перерывов. Пенсионный фонд проведет идентификацию в ближайшее время, даже если дата записи приходится уже на конец года.
В то же время для тех, кто не прошел идентификацию до Нового года и не успел записаться, выплаты могут временно приостановить. Но это не означает отмену пенсии. После прохождения идентификации в 2026 году выплаты будут автоматически возобновлены.
В ПФУ отмечают, что даже в случае остановки выплат из-за непройденной идентификации люди не останутся без пенсии навсегда. После подтверждения личности все выплаты возобновят в соответствии с действующими правилами.
Напомним, сегодня, 31 декабря, последний день, когда получатели пенсий и других социальных выплат в Украине должны подтвердить свою личность путем физической идентификации. Это касается тех, кто проживает на временно оккупированных территориях, граждан, которые после 24 февраля 2022 года выехали из оккупированных регионов и не оформили статус ВПЛ, а также украинцев за рубежом, которые продолжают получать пенсионные выплаты.
Пройти идентификацию можно лично в отделении Пенсионного фонда, онлайн через "Дію", с помощью видеоидентификации или через дипломатические учреждения за рубежом. В случае непройденной идентификации выплату пенсий и соцпомощи временно приостановят. Для прохождения видеоидентификации необходимо подать заявку на веб-портале Пенсионного фонда Украины и связаться с его представителем в формате видеоконференции.