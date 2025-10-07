Пенсии и соцпомощи могут приостановить: кто должен пройти идентификацию до конца года

Получатели пенсий и других социальных выплат в Украине должны пройти физическую идентификацию. Процедура актуализирует данные получателей, гарантирует адресность выплат и обеспечивает надлежащее получение средств теми, кому они предназначены.

Срок прохождения физической идентификации зависит от категории граждан:

- пенсионеры и страхователи, проживающие на временно оккупированных территориях, лица, которые после 24 февраля 2022 года выехали из оккупированных регионов и не стали на учет как внутренне перемещенные, а также граждане за рубежом, которые продолжают получать пенсионные выплаты; до 1 ноября 2025 года - получатели государственных социальных пособий, которые на начало полномасштабного вторжения находились на учете на временно оккупированных или боевых территориях и не обращались после 24 февраля 2022 года для продолжения выплат.

Процедура касается, в частности, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и тех, кто не имеет права на пенсию.

В ПФУ подчеркивают, что в случае непрохождения процедуры до определенного срока начисление пенсий и соцпомощи будет приостановлено. Выплаты можно возобновить только после подтверждения личности.