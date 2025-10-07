ua en ru
Пенсии и соцпомощи могут приостановить: кто должен пройти идентификацию до конца года

Вторник 07 октября 2025 19:55
UA EN RU
Пенсии и соцпомощи могут приостановить: кто должен пройти идентификацию до конца года Фото: Украинцам нужно пройти идентификацию в ПФУ (facebook.com/kogupfu)
Автор: Татьяна Веремеева

Получатели пенсий и других социальных выплат в Украине должны пройти физическую идентификацию. Процедура актуализирует данные получателей, гарантирует адресность выплат и обеспечивает надлежащее получение средств теми, кому они предназначены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Срок прохождения физической идентификации зависит от категории граждан:

  • до 31 декабря 2025 года - пенсионеры и страхователи, проживающие на временно оккупированных территориях, лица, которые после 24 февраля 2022 года выехали из оккупированных регионов и не стали на учет как внутренне перемещенные, а также граждане за рубежом, которые продолжают получать пенсионные выплаты;
  • до 1 ноября 2025 года - получатели государственных социальных пособий, которые на начало полномасштабного вторжения находились на учете на временно оккупированных или боевых территориях и не обращались после 24 февраля 2022 года для продолжения выплат.

Процедура касается, в частности, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и тех, кто не имеет права на пенсию.

В ПФУ подчеркивают, что в случае непрохождения процедуры до определенного срока начисление пенсий и соцпомощи будет приостановлено. Выплаты можно возобновить только после подтверждения личности.

Ранее РБК-Украина писало, что идентификацию можно пройти лично в ПФУ, онлайн через "Дію", видеоконференцию или за рубежом через дипломатические учреждения. Непрохождение процедуры приведет к приостановке выплат.

Также мы рассказывали, что в Украине запустили электронный сервис "Моя идентификация", который позволяет пенсионерам проверить прохождение идентификации и избежать остановки пенсионных выплат. Сервис доступен в личном кабинете на портале ПФУ и показывает дату и источник последней идентификации.

