Прописка не имеет значения: где можно пройти идентификацию для пенсии

Получатели пенсий и соцвыплат в Украине должны обязательно пройти физическую идентификацию. Это нужно для обновления данных, адресности выплат и обеспечения, что средства получают именно те, кому они принадлежат.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказывает, в какие сервисные центры нужно обращаться.

Граждане, которые временно находятся за границей и не могут пройти идентификацию онлайн, имеют право сделать это в любом удобном сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации. То есть ехать в сервисный центр по месту прописки не нужно - достаточно обратиться в любое подразделение Фонда, которое удобно посетить.