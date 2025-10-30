ua en ru
Прописка не имеет значения: где можно пройти идентификацию для пенсии

Четверг 30 октября 2025 06:40
Прописка не имеет значения: где можно пройти идентификацию для пенсии Фото: Пенсионное удостоверение (nashreporter.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Получатели пенсий и соцвыплат в Украине должны обязательно пройти физическую идентификацию. Это нужно для обновления данных, адресности выплат и обеспечения, что средства получают именно те, кому они принадлежат.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказывает, в какие сервисные центры нужно обращаться.

Граждане, которые временно находятся за границей и не могут пройти идентификацию онлайн, имеют право сделать это в любом удобном сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации.

То есть ехать в сервисный центр по месту прописки не нужно - достаточно обратиться в любое подразделение Фонда, которое удобно посетить.

Напомним, в Украине получатели пенсий и соцвыплат должны пройти физическую идентификацию, чтобы обновить свои данные и подтвердить право на получение средств. Для разных категорий граждан установлены отдельные сроки - до 1 ноября или до 31 декабря 2025 года. Если процедуру не пройти вовремя, начисление пенсий и пособий приостановят.

В частности, пенсионеры и получатели страховых выплат, которые находятся за границей или на оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, чтобы продолжить получать деньги. Это можно сделать онлайн через видеоконференцию с представителем Пенсионного фонда, подав заявку на вебпортале ПФУ.

