Пелосі може відвідати Тайвань вже сьогодні: що відомо

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань може відбутися 2 серпня. Спікер Палати представників США планує відвідати острів, незважаючи на погрози Китаю та застереження Білого дому про небезпеку поїздки.

Всі подробиці про можливу поїздку Пелосі на Тайвань - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Названо час та програму візиту

Ненсі Пелосі має намір відвідати острів Тайвань 2 серпня. ЗМІ повідомляють, що її літак приземлиться в аеропорту Суншань у Тайбеї о 22:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом).

Пелосі зупиниться на ніч у готелі Grand Hyatt. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться її зустріч із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

Що передувало поїздці

Конгресвумен США Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії 30 липня, повідомивши напередодні, що хоче продемонструвати підтримку Тайваню.

Пелосі є давнім критиком комуністичного режиму Китаю, неодноразово засуджувала політику Пекіна в галузі прав людини, зустрічалася з дисидентами, виражала підтримку продемократичним протестам у КНР.

У плані турне Пелосі Тайвань не значився, хоча за маршрутом її літака у суботу у прямому ефірі стежили десятки тисяч людей.

Причиною такої уваги стали погрози Китаю про військове втручання, якщо Пелосі прибуде на острів, який у КНР вважають своєю територією. Однак того дня делегація Конгресу США зупинилася на Гаваях.

Білий дім попередив Пелосі про небезпеку

Американські військові виступали проти візиту Ненсі Пелосі на Тайвань, побоюючись, що Китай може збити її літак.

За інформацією CNN, чиновники адміністрації поінформували спікера Палати представників про ризики відвідування острова.

На даний момент у Пентагоні цілодобово відстежують будь-які пересування Китаю в регіоні та розробляють план із забезпечення безпеки Ненсі Пелосі під час її азіатського турне. Збройні сили США перемісили літаки та авіаносці ближче до Тайваню.

Погрози Китаю

КНР продовжує загрожувати "рішучими діями" у разі відвідування острова делегацією зі Штатів. Останнє попередження озвучив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь. Він заявив, що через статус Пелосі як "чиновника № 3 в уряді США" її візит на Тайвань "приведе до кричучих політичних наслідків".

У нещодавній розмові Сі Цзіньпіна та Джо Байдена лідер Китаю закликав президента США "не грати з вогнем". Цзіньпін зазначив, що виступає проти сепаратизму та зовнішнього втручання у справи Тайваню, а також, що КНР ніколи не визнає незалежність острова.

Раніше в китайських соцмережах поширювалися заклики збити літак Пелосі, якщо він опиниться у тайванському повітряному просторі.

Масштабні військові навчання поряд з Тайванем

На тлі можливого візиту Пелосі КНР розпочала військові маневри у Південно-Китайському морі. Очевидці в соцмережах писали про перекидання великої кількості військової техніки до найближчої до Тайваню провінції, зокрема систем ППО.

У ході навчань збройні сили Китаю здійснили масований артобстріл Тайванської протоки. У відповідь Тайвань підняв у повітря кілька винищувачів і розгорнув власні засоби протиповітряної оборони.

Тайванське питання

Тайвань, або Китайська Республіка, є частково визнаною державою. До громадянської війни та встановлення комуністичного режиму КНР під контролем Республіки знаходилася материкова територія Китаю, а після 1949 року – лише острів Тайвань та ще кілька невеликих островів.

КНР вважає Тайвань своєю провінцією та погрожує повернути острів під свою владу. У Китаї заявляють, що без вагань готові розпочати війну проти Тайваню, якщо той оголосить про свою незалежність. У свою чергу Захід наполягає, щоб Пекін відмовився від ідеї силового захоплення.

В останні місяці між Китаєм та США розгорівся конфлікт щодо "тайванського питання". Незважаючи на те, що США не визнають незалежність острова, ще у 1979 році в Конгресі було ухвалено закон про забезпечення безпеки Тайваню, що включає військову підтримку.

У травні 2022 президент Джо Байден заявив, що США готові застосувати силу для захисту Тайваню від вторгнення Китаю. Таким чином, Штати відійшли від позиції "стратегічної невизначеності" щодо острова, яка діяла тривалий час.

Нещодавно Держдепартамент США схвалив продаж військового обладнання Тайваню на 108 млн доларів. Після цього Пекін ввисунув Вашингтону умову скасувати угоду і розірвати американсько-тайванські військові зв'язки.