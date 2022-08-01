У США готують план забезпечення безпеки Пелосі, відстежуючи будь-які пересування КНР

Посадовці Міністерства оборони США працюють цілодобово, відстежуючи будь-які пересування Китаю в регіоні, розробляючи план із забезпечення безпеки спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час її азійського турне та поїздки на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.