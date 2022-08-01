У США готують план забезпечення безпеки Пелосі, відстежуючи будь-які пересування КНР
Посадовці Міністерства оборони США працюють цілодобово, відстежуючи будь-які пересування Китаю в регіоні, розробляючи план із забезпечення безпеки спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час її азійського турне та поїздки на Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
У статті наголошується, що адміністрація піклується про безпеку Пелосі, коли вона подорожує за кордон, тому що вона перебуває в президентській лінії наступності.
Тайванський чиновник у коментарі додав, що Пелосі, як очікується, залишиться на Тайвані на ніч. При цьому поки що неясно, коли саме спікер Палати представників США приземлиться в Тайбеї.
Нагадаємо, раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.
Як повідомлялось, ЗС Китаю почали військові навчання в Південно-Китайському морі. Маневри проходять на тлі підготовки можливої поїздки спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
За інформацією ЗМІ, американські військові почали побоюватися, що Китай може збити літак зі Спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Тайваню, який запланований у серпні поточного року.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці і можливі наслідки турне Пелосі по країнах Азії в матеріалі "Пелосі може відвідати Тайвань. Чому Китай проти і чим це загрожує".
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