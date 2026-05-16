Паспорта для фронта: в Молдове раскрыли план Кремля по Приднестровью

Решение Кремля упростить выдачу паспортов в Приднестровье связано с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине. Кишинев анализирует ситуацию и не исключает дипломатических мер в ответ.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Зачем Кремлю новые "граждане"

По словам главы молдавского правительства, Москва пошла на такой шаг из-за серьезного дефицита живой силы на фронте. Паспорт РФ в современных реалиях превращается в токсичный документ страны-агрессора, который изолирует его владельца от цивилизованного мира.

"Я думаю, что решение Кремля связано с попыткой привлечь на фронт как можно больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились", - подчеркнул Мунтяну.

Он отдельно призвал жителей непризнанного Приднестровья взвесить все риски и помнить, что российское гражданство сейчас - это не о привилегиях или свободе передвижения, а прежде всего о жестких обязательствах, включая военную обязанность и налоги.

Реакция Молдовы

Власти Молдовы планируют провести профильные обсуждения, чтобы утвердить комплекс официальных мер реагирования на указ российского диктатора. Одним из шагов может стать очередной вызов представителя дипломатического корпуса РФ.

"Мы обсудим с коллегами, как реагировать и, если потребуется, вызовем российского посла. Вы знаете, что мы уже не раз вызывали его из-за дронов", - резюмировал премьер-министр.