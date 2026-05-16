Паспорти для фронту: в Молдові розкрили план Кремля щодо Придністров'я

20:25 16.05.2026 Сб
2 хв
Путін знайшов нове джерело для мобілізації
aimg Сергій Козачук
Паспорти для фронту: в Молдові розкрили план Кремля щодо Придністров'я Фото: паспорти РФ у Придністров'ї (Getty Images)
Рішення Кремля спростити видачу паспортів у Придністров'ї пов'язане зі спробою залучити нових солдатів для війни в Україні. Кишинів аналізує ситуацію та не виключає дипломатичних заходів у відповідь.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Навіщо Кремлю нові "громадяни"

За словами очільника молдовського уряду, Москва пішла на такий крок через серйозний дефіцит живої сили на фронті. Паспорт РФ у сучасних реаліях перетворюється на токсичний документ країни-агресора, який ізолює його власника від цивілізованого світу.

"Я думаю, що рішення Кремля пов'язане зі спробою залучити на фронт якнайбільше солдатів, враховуючи, що останнім часом темпи набору знизилися", - наголосив Мунтяну.

Він окремо закликав мешканців невизнаного Придністров'я зважити всі ризики та пам'яті, що російське громадянство зараз - це не про привілеї чи свободу пересування, а насамперед про жорсткі зобов'язання, включно з військовим обов'язком та податками.

Реакція Молдови

Влада Молдови планує провести профільні обговорення, щоб затвердити комплекс офіційних заходів реагування на указ російського диктатора. Одним із кроків може стати черговий виклик представника дипломатичного корпусу РФ.

"Ми обговоримо з колегами, як реагувати і, якщо буде потрібно, викличемо російського посла. Ви знаєте, що ми вже не раз викликали його через дрони", - резюмував прем'єр-міністр.

Російські паспорти в Придністров'ї

Нагадаємо, 15 травня 2026 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спрощує прийом у російське громадянство для жителів Придністров'я.

Згідно з документом, право на спрощене отримання російського паспорта надали повнолітнім та дієздатним особам, які постійно проживають на території невизнаного регіону.

У відповідь на такі дії Москви президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче позначити Придністров'я як "свою територію". За словами глави держави, у такий спосіб Кремль переслідує дві ключові цілі - легітимізувати окупаційний статус регіону Молдови та знайти новий мобілізаційний ресурс для залучення солдатів на фронт.

З огляду на присутність у регіоні російського контингенту та потенційні загрози, на початку травня Україна посилила оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям. На південно-західних рубежах військові активно розбудовують ешелоновану систему оборони та посилюють спроможності захисту.

Раніше також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України ворог може "депортувати" громадян, які відмовляються отримувати паспорт РФ.

Російська Федерація Молдова Мобілізація в Росії
