Паспорти для фронту: в Молдові розкрили план Кремля щодо Придністров'я

Рішення Кремля спростити видачу паспортів у Придністров'ї пов'язане зі спробою залучити нових солдатів для війни в Україні. Кишинів аналізує ситуацію та не виключає дипломатичних заходів у відповідь.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Навіщо Кремлю нові "громадяни"

За словами очільника молдовського уряду, Москва пішла на такий крок через серйозний дефіцит живої сили на фронті. Паспорт РФ у сучасних реаліях перетворюється на токсичний документ країни-агресора, який ізолює його власника від цивілізованого світу.

"Я думаю, що рішення Кремля пов'язане зі спробою залучити на фронт якнайбільше солдатів, враховуючи, що останнім часом темпи набору знизилися", - наголосив Мунтяну.

Він окремо закликав мешканців невизнаного Придністров'я зважити всі ризики та пам'яті, що російське громадянство зараз - це не про привілеї чи свободу пересування, а насамперед про жорсткі зобов'язання, включно з військовим обов'язком та податками.

Реакція Молдови

Влада Молдови планує провести профільні обговорення, щоб затвердити комплекс офіційних заходів реагування на указ російського диктатора. Одним із кроків може стати черговий виклик представника дипломатичного корпусу РФ.

"Ми обговоримо з колегами, як реагувати і, якщо буде потрібно, викличемо російського посла. Ви знаєте, що ми вже не раз викликали його через дрони", - резюмував прем'єр-міністр.