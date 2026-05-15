Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

23:15 15.05.2026 Пт
1 мин
Кого конкретно касается указ главы Кремля?
aimg Иван Носальский
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Приднестровья Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который упрощает прием в российское гражданство для жителей Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Согласно указу, право на упрощенное получение российского паспорта имеют иностранные граждане или лица без гражданства, которые:

  • достигли 18-летнего возраста;
  • являются дееспособными;
  • постоянно проживают на территории Приднестровья на день вступления в силу указа.

Документ также предусматривает порядок приема в гражданство РФ несовершеннолетних детей и недееспособных лиц, проживающих в Приднестровье.

Заявления о приеме в гражданство должны подаваться в дипломатические представительства или консульские учреждения России по установленной форме.

Закон о вторжении в другие страны

Напомним, только недавно Государственная дума России приняла закон, разрешающий диктатору Владимиру Путину единолично принимать решение о введении армии за границу для "защиты" российских граждан.

Согласно документу, поводом для военного вмешательства может стать арест, задержание или возбуждение уголовного дела против гражданина РФ иностранным судом или государством.

Стоит отметить, что подобные аргументы о защите соотечественников Кремль уже использовал для оккупации Крыма и начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
