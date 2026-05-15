Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который упрощает прием в российское гражданство для жителей Приднестровья.

Согласно указу, право на упрощенное получение российского паспорта имеют иностранные граждане или лица без гражданства, которые: достигли 18-летнего возраста;

являются дееспособными;

постоянно проживают на территории Приднестровья на день вступления в силу указа. Документ также предусматривает порядок приема в гражданство РФ несовершеннолетних детей и недееспособных лиц, проживающих в Приднестровье. Заявления о приеме в гражданство должны подаваться в дипломатические представительства или консульские учреждения России по установленной форме.