Враг может "депортировать" украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ, - Федоров

Понедельник 08 сентября 2025 14:33
Враг может "депортировать" украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ, - Федоров Фото: жителей ВОТ заставляют получить паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На временно оккупированных территориях (ВОТ) после 10 сентября украинцев без российского паспорта приравняют к "нелегальным мигрантам". Им грозит депортация из собственных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Как отметил Федоров, после 10 сентября украинцев, которые не получили российский паспорт на временно оккупированных территориях, указом российского диктатора Владимира Путина приравняют к "нелегальным мигрантам" и угрожают депортировать из родного дома.

Речь идет об указе, подписанном Путиным в марте 2024 года. Документ обязывает граждан Украины, которые "незаконно находятся в РФ", до 10 сентября или покинуть территорию, или легализовать свое пребывание.

По словам главы ОВА, выжить без паспорта страны-агрессора на ВОТ почти невозможно. В частности, без него:

  • нет доступа к медицине, даже экстренной;
  • дети не могут учиться, а родителям грозит лишение родительских прав;
  • запрещено работать в большинстве сфер;
  • отсутствие паспорта на блокпостах или во время обысков становится основанием для ареста;
  • недвижимость, не оформленная по российскому законодательству, признается "бесхозной" и отбирается.

В то же время даже наличие паспорта не гарантирует безопасности.

"Если ты украинец - ты под угрозой. Принудительная паспортизация - это инструмент, который Россия использует для того, чтобы усилить свое влияние на людей, сделать их зависимыми от оккупационной власти и установить более жесткий контроль над жителями временно оккупированных территорий", - подчеркнул Федоров.

Принудительная паспортизация в оккупации

Напомним, что начиная с 5 января на временно оккупированных территориях Украины заработал реестр "контролируемых лиц". Враг вносит в него украинцев, которые не получили паспорт России.

Также в РФ приняли закон, который позволил полицейским проникать в помещения на временно оккупированных территориях. Речь идет тоже о тех, кто не получил российский паспорт. Так называемый закон вступил в силу 5 марта 2025 года.

