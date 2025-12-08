ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Пассивный доход" от мошенников: полиция объяснила, как не стать соучастником преступления

Понедельник 08 декабря 2025 15:22
UA EN RU
"Пассивный доход" от мошенников: полиция объяснила, как не стать соучастником преступления "Легкие деньги" могут быть опасной ловушкой мошенников (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев, которые ищут дополнительный заработок, предупредили об опасной мошеннической схеме. Речь идет о якобы легком "пассивном доходе" за доступ к банковской карте или счету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Как работает схема мошенников с "пассивным доходом"

Согласно информации правоохранителей, в Украине существует мошенническая схема, которую можно назвать "банковская карта в аренду".

Речь идет о том, что мошенники ищут людей, которые поверят в "пассивный доход" за доступ:

  • либо к своей банковской карте;
  • либо к своему счету.

"На самом же деле таким образом они вербуют денежных мулов (дропов) - людей, через чьи карточки переводят средства, полученные преступным путем", - объяснили украинцам.

Уточняется, что в таком случае "отвечать перед законом может именно владелец карты".

На что обращать внимание, чтобы не стать жертвой аферистов

Патрульная полиция столицы поделилась также перечнем "красных флажков", которые могут свидетельствовать о том, что человек имеет дело с аферистами:

  • в предложенной вакансии речь идет только о переводах денег на счета;
  • нет никаких требований или обязанностей (все слишком просто, чтобы быть правдой);
  • образование или опыт работы - не нужны, но важно иметь банковскую карточку;
  • вся коммуникация осуществляется исключительно онлайн, без личных встреч;
  • человеку предлагают высокий заработок с минимальными затратами времени.

"Легкие деньги - это не шанс, а ловушка. Передав карточку, вы можете стать частью чужой мошеннической схемы", - напомнили гражданам.

Тогда человека вместо "пассивного дохода" ждет "ответственность по закону".

"Будьте осмотрительны и не дайте себя обмануть", - подытожили в полиции.

&quot;Пассивный доход&quot; от мошенников: полиция объяснила, как не стать соучастником преступленияПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел.

Речь идет о мошеннической схеме, которая блокирует компьютер человека и заставляет его оплатить фейковый штраф.

Другая мошенническая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.

Кроме того, мы рассказывали об опасной афере с опросом "от банка" и объясняли, как распознать фейковые объявления об аренде жилья.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Зарплата в Украине Денежные переводы банковская карта Мошенническая схема Работа в Украине Советы Мошенники
Новости
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте