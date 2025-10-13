Мошенники выманивают деньги: МВД объяснило, как распознать фейковые объявления об аренде жилья
В сети можно встретить опасные объявления об аренде жилья онлайн. Мошенники создают фейковые страницы с привлекательными фото, предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате. Однако после получения денег - исчезают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Facebook.
Какими могут быть признаки фейкового профиля
Согласно информации МВД, признаками фейкового профиля могут быть:
- цена, значительно ниже средней;
- фото, взятые с других сайтов;
- отсутствие видеообзоров;
- недавняя дата создания профиля;
- большое количество фото, опубликованных за короткий промежуток времени;
- неактивные страницы, боты среди подписчиков;
- отсутствие отметок и отзывов реальных людей;
- требование полной предоплаты или предоплаты без договора;
- частая смена названия страницы;
- оплата, предлагаемая на личную карточку;
- отказ показать жилье по видеосвязи;
- отказ предоставить точный адрес жилья.
Признаки фейкового профиля (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)
Как можно защитить себя от мошенников
Для того чтобы защититься от мошенников и их схем, гражданам при поиске жилья в аренду онлайн советуют:
- проверять достоверность объявления и профиля арендодателя (информацию о нем) в сети;
- осуществлять обратный поиск изображений, чтобы выяснить происхождение опубликованных фото;
- не переводить средства на сомнительные счета и без договора;
- сохранять переписку, квитанции и объявления.
Как защититься от мошенников (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)
В завершение в МВД призвали сообщать в киберполицию в случае:
- если были обнаружены подозрительные объявления;
- если человек пострадал от мошеннических действий.
"Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть", - подытожили в министерстве.
Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
