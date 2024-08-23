Партизаны разведали и зафиксировали скрытую линию обороны ФСБ в Крыму (фото)
Партизаны во временно оккупированном Крыму провели разведку новой линии обороны пограничной группы ФСБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
Как отмечает движение сопротивления, агенты зафиксировали развертывание линии обороны рядом с воинской частью пограничной службы ФСБ в поселке Приютное. В ходе разведки были обнаружены наблюдательные посты, пулеметные точки и траншеи для обороны.
"Там также есть блок-пост у пляжа, где контролируются все перемещения гражданского населения и туристов", - говорится в сообщении.
В "АТЕШ" отмечают, что сами же сотрудники "очень свободно" чувствуют себя во время несения службы на объекте.
"Стоит отметить, что траншеи и все огневые точки размещены рядом с отдыхающими гражданскими", - говорится в сообщении.
Деятельность партизан в оккупированном Крыму
Напомним, недавно партизаны сообщали о том, что российские военные установили мешки с песком на протяжении всей набережной в городе Евпатория.
Накануне агенты "АТЕШ" выяснили, что российское командование отправило курсантов в Херсонскую область, там они будут получать опыт в реальных боевых условиях.
Также россияне выстраивают систему защиты казачьей бухты в Севастополе от воздушных атак ВСУ.
Ранее партизаны обнаружили технику РФ во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Им удалось указать точные координаты расположения оккупантов.
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