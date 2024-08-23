Партизаны разведали и зафиксировали скрытую линию обороны ФСБ в Крыму (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

Как отмечает движение сопротивления, агенты зафиксировали развертывание линии обороны рядом с воинской частью пограничной службы ФСБ в поселке Приютное. В ходе разведки были обнаружены наблюдательные посты, пулеметные точки и траншеи для обороны.

"Там также есть блок-пост у пляжа, где контролируются все перемещения гражданского населения и туристов", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отмечают, что сами же сотрудники "очень свободно" чувствуют себя во время несения службы на объекте.

"Стоит отметить, что траншеи и все огневые точки размещены рядом с отдыхающими гражданскими", - говорится в сообщении.