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Партизаны разведали и зафиксировали скрытую линию обороны ФСБ в Крыму (фото)

Крым, Пятница 23 августа 2024 11:07
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Партизаны разведали и зафиксировали скрытую линию обороны ФСБ в Крыму (фото) Фото: партизаны провели разведку позиций пограничников ФСБ в Крыму (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны во временно оккупированном Крыму провели разведку новой линии обороны пограничной группы ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Как отмечает движение сопротивления, агенты зафиксировали развертывание линии обороны рядом с воинской частью пограничной службы ФСБ в поселке Приютное. В ходе разведки были обнаружены наблюдательные посты, пулеметные точки и траншеи для обороны.

"Там также есть блок-пост у пляжа, где контролируются все перемещения гражданского населения и туристов", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отмечают, что сами же сотрудники "очень свободно" чувствуют себя во время несения службы на объекте.

"Стоит отметить, что траншеи и все огневые точки размещены рядом с отдыхающими гражданскими", - говорится в сообщении.

Фото: место расположения новой линии обороны пограничной группы ФСБ (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Напомним, недавно партизаны сообщали о том, что российские военные установили мешки с песком на протяжении всей набережной в городе Евпатория.

Накануне агенты "АТЕШ" выяснили, что российское командование отправило курсантов в Херсонскую область, там они будут получать опыт в реальных боевых условиях.

Также россияне выстраивают систему защиты казачьей бухты в Севастополе от воздушных атак ВСУ.

Ранее партизаны обнаружили технику РФ во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Им удалось указать точные координаты расположения оккупантов.

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