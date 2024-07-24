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Партизаны зафиксировали перемещение техники РФ в Евпатории и указали точные координаты

Евпатория, Среда 24 июля 2024 13:30
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Партизаны зафиксировали перемещение техники РФ в Евпатории и указали точные координаты Фото: партизаны обнаружили технику РФ в Евпатории (t.me.yellowribbon_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили технику РФ во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Им удалось указать точные координаты расположения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Прибывающая сюда техника становится все старше, поскольку большую часть современных танков благополучно перемололи Силы Обороны Украины", - говорится в сообщении.

В то же время партизаны отметили точные координаты :

  • 45.214189, 33.367926

Как отметили представители движения сопротивления, "остаткам ржавых Т-72 и БМП-3 жить осталось тоже не долго", отмечая, что вскоре оккупантам придется возвращаться со своей техникой обратно в РФ.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Следует заметить, что накануне партизаны "АТЕШ" провели разведку Стрелковой бухты в Севастополе. Такие мероприятия представители движения сопротивления выполняют систематически.

В преддверии захватчики установили большое количество огневых точек на крымских пляжах. Это создало дополнительную опасность для тамошних отдыхающих.

Следует заметить, что у россиян возникли проблемы с мобилизацией во временно оккупированном Крыму - жители полуострова не желают воевать против Украины.

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Евпатория Крым партизаны Война России против Украины
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