Партизаны раскрыли систему защиты Казачьей бухты в Севастополе (фото)

Россияне применяют комплексные методы защиты на стратегических объектах в Крыму для их защиты от воздушных украинских атак. Для этого они размещают наблюдательные посты на побережье полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ" .

В сообщении отмечается, что партизаны фиксируют установку большого количества наблюдательных постов на побережье Крыма.

"Один из таких был на этот раз разведан нашим агентом. Также зафиксировано активное размещение зенитно-ракетных комплексов малого действия. Все эти действия направлены на защиту стратегически важных объектов от БПЛА, БЭКов и крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Фото: наблюдательные посты РФ вдоль побережья оккупированного Крыма (t.me.atesh_ru)

Следует отметить, что согласно фото, захватчики в очередной раз обустроили военные точки на местах отдыха для туристов. В частности, на одной из фотографий, которую сделали партизаны, в кадр попали три гражданских с маленьким ребенком. Это свидетельствует о том, что оккупационные власти никак не заботятся о мерах безопасности для туристов и жителей города, учитывая текущую ситуацию.