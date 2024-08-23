Партизани розвідали та зафіксували приховану лінію оборони ФСБ в Криму (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

Як зазначає рух опору, агенти зафіксували розгортання лінії оборони поруч із військовою частиною прикордонної служби ФСБ у селищі Приютне. Під час розвідки було виявлено спостережні пости, кулеметні точки і траншеї для оборони.

"Там так само є блок-пост біля пляжу, де контролюються всі переміщення цивільного населення і туристів", - йдеться в повідомленні.

В "АТЕШ" зауважують, що самі ж співробітники "дуже вільно" почуваються під час несення служби на об'єкті.

"Варто зазначити, що траншеї і всі вогневі точки розміщені поруч із цивільними, які відпочивають", - йдеться в повідомленні.