Партизани розвідали та зафіксували приховану лінію оборони ФСБ в Криму (фото)
Партизани у тимчасово окупованому Криму провели розвідку нової лінії оборони прикордонної групи ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Як зазначає рух опору, агенти зафіксували розгортання лінії оборони поруч із військовою частиною прикордонної служби ФСБ у селищі Приютне. Під час розвідки було виявлено спостережні пости, кулеметні точки і траншеї для оборони.
"Там так само є блок-пост біля пляжу, де контролюються всі переміщення цивільного населення і туристів", - йдеться в повідомленні.
В "АТЕШ" зауважують, що самі ж співробітники "дуже вільно" почуваються під час несення служби на об'єкті.
"Варто зазначити, що траншеї і всі вогневі точки розміщені поруч із цивільними, які відпочивають", - йдеться в повідомленні.
Діяльність партизан в окупованому Криму
Нагадаємо, нещодавно партизани повідомляли про те, що російські військові встановили мішки з піском упродовж усієї набережної у місті Євпаторія.
Напередодні агенти "АТЕШ" з'ясували, що російське командування відправило курсантів у Херсонську область, там вони нібито будуть отримувати досвід в реальних бойових умовах.
Також росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.
Раніше партизани виявили техніку РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, яка в Криму. Їм вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.
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