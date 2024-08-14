ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне отправили курсантов на войну против Украины, - АТЕШ

Среда 14 августа 2024 17:11
UA EN RU
Россияне отправили курсантов на войну против Украины, - АТЕШ Иллюстративное фото: российские курсанты (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Курсантов российских военных вузов отправили в Херсонскую область "для получения боевого опыта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кибер "АТЕШ".

"Кибер "АТЕШ" получил информацию от отдела персонала 810 обрпм Вооруженных сил РФ о том, что курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область, получать боевой опыт. В подразделениях они наравне с кадровыми военнослужащими выполняют поставленные задачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока 810 бригада пытается выжить в Курской области, на охрану их позиций у Перекопского перешейка оставили курсантов.

В "АТЕШ" добавили, что, вероятно, количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку в России планируют сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпускников военных училищ.

Россияне отправили курсантов на войну против Украины, - АТЕШ

Фото: список курсантов, которых РФ отправила на войну (t.me/CyberATESH)

Напомним, еще в мае прошлого года мы сообщали, что россияне планируют отправить на войну курсантов. Тогда они проходили обучение на границе с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Курская область Война в Украине
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия