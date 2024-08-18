В Евпатории партизаны разведали "огневые точки", россияне установили их вдоль всей набережной
Российские военные установили мешки с песком на протяжении всей набережной в городе Евпатория.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
По данным партизан, "огневые точки" россиян расположены по всей набережной с интервалом в 25-30 метров. Также там устанавливаются камеры слежения. Кроме того, сообщается, что там планируется закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.
"Смотря на гнилые доски и порванные мешки с песком, становится очевидно, что с таким "укрепрайоном" долго повоевать не получится. Каждая новая точка выглядит еще более печально, чем предыдущая", - пишут партизаны.
Деятельность партизан в оккупированном Крыму
Недавно агенты "АТЕШ" выяснили, что российское командование отправило курсантов в Херсонскую область, там они будут получать опыт в реальных боевых условиях.
Кроме этого , россияне выстраивают систему защиты Казачьей бухты в Севастополе от воздушных атак ВСУ.
В июлепартизаны обнаружили технику РФ во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Им удалось указать точные координаты расположения оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.