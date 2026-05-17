Партизаны "ослепили" часть ПВО Москвы, повредив вышки РЭБ
Партизанское движение "АТЕШ" заявило о диверсии в Московской области, в результате которой якобы была нарушена работа элементов российской системы ПВО на подступах к Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение"АТЕШ".
По данным "АТЕШ", агенты движения повредили несколько вышек связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово.
В движении утверждают, что на этих объектах были размещены модули радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивали контроль низколетящих целей, передачу данных и координацию между подразделениями российской ПВО.
По словам представителей движения, после диверсии система ПВО вблизи Москвы якобы потеряла часть точек наблюдения.
"Без этих устройств данные о низколетящих целях перестают поступать вовремя - скорость реагирования падает, а часть маршрутов остается без прикрытия", - заявили в движении.
Атаки дронов и новое "кольцо" ПВО вокруг Москвы
Напомним, в ночь на 4 мая беспилотник атаковал Москву - взрыв прогремел на улице Мосфильмовской примерно в шести километрах от Кремля.
А уже 7 мая жители Московской области сообщали о полетах дронов, взрывах и работе ПВО в ряде районов. В частности, в Наро-Фоминске под удар попал производственно-логистический комплекс "Нара", который принадлежит Минобороны РФ.
После серии атак журналисты и OSINT-аналитики сообщили, что вокруг Москвы начали строить еще одно "кольцо" противовоздушной обороны. Речь идет о новых позициях зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", которые устанавливают на специальных башнях в Московской области.