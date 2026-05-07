Дроны ударили по главному логистическому центру Минобороны РФ в Подмосковье
В Московской области местные жители сообщают о полетах беспилотников, взрывах и работе ПВО во многих районах. В Наро-Фоминске зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Минобороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские мониторинговые каналы.
Что атаковано
Производственно-логистический комплекс "Нара" - масштабный военный объект площадью более 180-200 гектаров, расположенный в Наро-Фоминске на территории военного городка №3.
Комплекс предназначен для хранения и распределения военных грузов и обеспечивает автоматизированную логистику для вооруженных сил России.
Атака на такой объект может существенно повлиять на снабжение российской армии. Детали о последствиях удара уточняются.
Накануне празднования 9 мая Москва вводит беспрецедентные меры безопасности. В день парада в столице будет отключен интернет, заблокирована работа банкоматов и закрыты аэропорты. Все это делается якобы для безопасности мероприятия и его организатора лично.
За пять дней до парада, ночью 4 мая, беспилотник атаковал Москву. Взрыв прогремел в 6 километрах от Кремля - на улице Мосфильмовской. По предварительным данным, пострадавших нет. Мэр города Сергей Собянин подтвердил факт атаки. Одновременно дроны фиксировали и в небе над Самарой.