Партизани "осліпили" частину ППО Москви, пошкодивши вишки РЕБ

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про диверсію у Московській області, внаслідок якої нібито було порушено роботу елементів російської системи ППО на підступах до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанських рух " АТЕШ ".

За даними "АТЕШ", агенти руху пошкодили кілька вишок зв’язку у районах Путілково, Коммунарки та Домодєдово.

У русі стверджують, що на цих об’єктах були розміщені модулі радіоелектронної боротьби, які забезпечували контроль низьколітаючих цілей, передачу даних та координацію між підрозділами російської ППО.

За словами представників руху, після диверсії система ППО поблизу Москви нібито втратила частину точок спостереження.

"Без цих пристроїв дані про низьколітаючі цілі перестають надходити вчасно - швидкість реагування падає, а частина маршрутів залишається без прикриття", - заявили в русі.

Атаки дронів та нове "кільце" ППО навколо Москви

Нагадаємо, у ніч на 4 травня безпілотник атакував Москву - вибух пролунав на вулиці Мосфільмівській приблизно за шість кілометрів від Кремля.

А вже 7 травня жителі Московської області повідомляли про польоти дронів, вибухи та роботу ППО у низці районів. Зокрема, у Наро-Фомінську під удар потрапив виробничо-логістичний комплекс "Нара", який належить Міноборони РФ.