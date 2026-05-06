РФ латает провалы в ПВО вблизи НПЗ студентами военных вузов

10:22 06.05.2026 Ср
Почему РФ перебрасывает курсантов на охрану топливных объектов?
aimg Елена Чупровская
РФ латает провалы в ПВО вблизи НПЗ студентами военных вузов Фото: "АТЭШ" завербовал курсантов: что они рассказывают о планах российского командования (Getty Images)
Курсантов Пензенского артиллерийского института планируют привлекать к охране нефтебаз от ударов дронов - российское командование затыкает пробелы в ПВО теми, кто еще не воюет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентурную сеть "АТЕШ", информацию передали агенты из числа самих курсантов института.

Курсантов бросят охранять топливные объекты

Курсантов Пензенского артиллерийского института планируют включить в состав мобильных групп для защиты нефтебаз и топливных объектов на территории России от ударов беспилотников.

Причина - российская система противовоздушной обороны не справляется с нарастающим количеством атак. Командование вынуждено привлекать тех, кто еще не попал на фронт.

"АТЭШ" запустил "Курсантский корпус"

Для работы с курсантами из разных военных учебных заведений России сеть "АТЭШ" создала отдельное направление - "Курсантский корпус АТЭШ".

"Те, кто выходит на связь, передают реальную информацию, которая помогает остановить эту войну", - говорится в сообщении сети.

Тем временем Великобритания ввела санкции против 35 человек и организаций, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России.

Среди них - сети торговли людьми, перевозящие граждан из Ирака, Сомали, Сирии и Йемена для отправки на фронт, а также структуры, связанные с производством беспилотников.

Как сообщало РБК-Украина, Россия хочет набрать еще 406 тысяч человек за год, но украинская армия уничтожает врага быстрее, чем он пополняет резервы.

