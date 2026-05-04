Дроны атаковали столицу России, взрывы прогремели в 6 километрах от Кремля

02:49 04.05.2026 Пн
2 мин
Остается всего пять дней до очередного парада на Красной площади
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали столицу России, взрывы прогремели в 6 километрах от Кремля Фото: россияне сообщают, что пострадавших нет (Getty Images)
Ночью 4 мая беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку - пострадавших нет. Одновременно дроны фиксировали над Самарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и сообщение мэра столицы России.

Что произошло в Москве

Взрыв прогремел в районе Мосфильмовской улицы. Российские Telegram-каналы опубликовали фото поврежденного здания.

На месте происшествия работают экстренные службы, прилегающие улицы перекрыты.

"По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", - написал мэр города Сергей Собянин.

По данным мониторинговых каналов, украинские БПЛА маневрировали над городом на сверхнизких высотах. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

Самара также под ударом

Параллельно с Москвой ударный БПЛА зафиксировали в небе над Самарой. Информация о последствиях уточняется.

Силы обороны нанесли удар по российскому ракетному кораблю "Каракурт", который находился в порту Приморск. Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр", которые оккупанты регулярно используют для атак на территорию Украины.

3 мая президент Владимир Зеленский сообщил о поражении двух российских нефтяных танкеров в акватории порта Новороссийск. Эти суда привлекались к перевозке нефти.

