Дроны атаковали столицу России, взрывы прогремели в 6 километрах от Кремля
Ночью 4 мая беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку - пострадавших нет. Одновременно дроны фиксировали над Самарой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и сообщение мэра столицы России.
Что произошло в Москве
Взрыв прогремел в районе Мосфильмовской улицы. Российские Telegram-каналы опубликовали фото поврежденного здания.
На месте происшествия работают экстренные службы, прилегающие улицы перекрыты.
"По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", - написал мэр города Сергей Собянин.
По данным мониторинговых каналов, украинские БПЛА маневрировали над городом на сверхнизких высотах. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.
Самара также под ударом
Параллельно с Москвой ударный БПЛА зафиксировали в небе над Самарой. Информация о последствиях уточняется.
Силы обороны нанесли удар по российскому ракетному кораблю "Каракурт", который находился в порту Приморск. Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр", которые оккупанты регулярно используют для атак на территорию Украины.
3 мая президент Владимир Зеленский сообщил о поражении двух российских нефтяных танкеров в акватории порта Новороссийск. Эти суда привлекались к перевозке нефти.