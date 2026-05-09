ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Вокруг Москвы строят еще одно "кольцо" ПВО, - СМИ

13:39 09.05.2026 Сб
2 мин
Похоже, российскую столицу пытаются защитить от украинских дронов и ракет
aimg Татьяна Степанова
Вокруг Москвы строят еще одно "кольцо" ПВО, - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Вокруг Москвы начали сооружать еще одно "кольцо" из позиций ПВО, в частности из зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" на башнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

"Радио Свобода" выяснило это с помощью OSINT-энтузиастов, изучая спутниковые снимки Московской области и соседних областей.

На первую башню нового "кольца" журналисты наткнулись еще 16 февраля, когда им удалось геолоцировать фото следа от ракеты ПВО возле города Кашира в Московской области.

Сейчас количество систем ПВО, которыми окружили Москву с 2023 года, превысило 100 единиц.

Вокруг Москвы строят еще одно &quot;кольцо&quot; ПВО, - СМИ

Фото: вокруг Москвы строят еще одно "кольцо" ПВО ("Радио Свобода")

В то же время незадолго до 9 мая резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае заблюрили на "Яндекс.Картах".

Ранее поисковик "Яндекс" блюрил на спутниковой карте только военные объекты и предприятия ВПК.

Вокруг Москвы строят еще одно &quot;кольцо&quot; ПВО, - СМИ

Фото: резиденцию Путина на Валдае заблюрили на "Яндекс.Картах" ("Радио Свобода")

Как известно, за несколько лет валдайскую резиденцию Путина, где много времени проводит Алина Кабаева с его сыновьями, окружили более 25 системами ПВО.

Атаки дронов на Москву

Напомним, за пять дней до парада, ночью 4 мая, беспилотник атаковал Москву. Взрыв прогремел в 6 километрах от Кремля - на улице Мосфильмовской.

Пострадавших нет. Мэр города Сергей Собянин подтвердил факт атаки. Одновременно дроны фиксировали и в небе над Самарой.

7 мая в Московской области местные жители сообщали о полетах беспилотников, взрывах и работе ПВО во многих районах. В Наро-Фоминске зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Минобороны России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Москва ПВО Война в Украине
Новости
США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"