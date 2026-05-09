Вокруг Москвы начали сооружать еще одно "кольцо" из позиций ПВО, в частности из зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" на башнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода" .

"Радио Свобода" выяснило это с помощью OSINT-энтузиастов, изучая спутниковые снимки Московской области и соседних областей.

На первую башню нового "кольца" журналисты наткнулись еще 16 февраля, когда им удалось геолоцировать фото следа от ракеты ПВО возле города Кашира в Московской области.

Сейчас количество систем ПВО, которыми окружили Москву с 2023 года, превысило 100 единиц.

В то же время незадолго до 9 мая резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае заблюрили на "Яндекс.Картах".

Ранее поисковик "Яндекс" блюрил на спутниковой карте только военные объекты и предприятия ВПК.

Как известно, за несколько лет валдайскую резиденцию Путина, где много времени проводит Алина Кабаева с его сыновьями, окружили более 25 системами ПВО.